Família desaparece em chácara em Goiás; possível assassinato envolve disputa por terras

Grávida de oito meses, Jéssica decidiu se mudar com o marido, Flávio, e a filha, Naiara, de 1 ano e 7 meses, para uma chácara em Alvorada do Norte, Goiás, em busca de uma vida mais tranquila. No entanto, após alguns dias, ela parou de responder às mensagens da mãe, levantando preocupações. Durante as investigações, os familiares foram informados de uma possível briga por terras e receberam a notícia de que Jéssica, Flávio e Naiara teriam sido assassinados e enterrados no terreno da chácara. Após dois meses e meio, ainda não foi possível confirmar o paradeiro da família ou avançar nas buscas.



