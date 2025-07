Família é agredida por policiais militares durante abordagem após briga em São Paulo

Uma família foi agredida por agentes da Polícia Militar durante uma abordagem em Valinhos, no interior de São Paulo. Um casal estava brigando com o filho e a avó, em defesa do neto, iniciou uma discussão. A idosa chamou a polícia e os agentes começaram a atacar a família, que não fez qualquer menção de reagir à abordagem. Luiz, pai da criança, caiu no cão e apanhou dos policiais. A mulher dele se aproximou e pediu para os agentes pararem e, mesmo sem reagir às agressões, levou dois tapas de um dos policiais. Luiz foi levado para a delegacia e disse que foi ameaçado de morte pelos PMs. O casal mudou de cidade, com medo do ocorrido, e o Cidade Alerta conversou com a família agredida. Acompanhe.



