Família é mantida como refém dentro da própria casa na zona norte de São Paulo

Uma família viveu momentos de terror ao ser mantida como refém dentro da própria casa na zona norte de São Paulo. Câmeras de segurança registraram quando o criminoso armado chegou a pé e pulou o muro do imóvel. Dentro da casa, tinham três pessoas: um casal e o filho de 19 anos, autista. O homem e a mulher foram amarrados pelo criminoso e o menino trancado em um cômodo enquanto os celulares e outros pertences da família eram recolhidos. Um vizinho percebeu a movimentação estranha e acionou a polícia. Durante a negociação, um irmão do sequestrador foi chamado pelos agentes para ajudar a convencê-lo a se entregar. Por fim, o suspeito se entregou.



