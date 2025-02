Família em guerra: irmãos brigam por herança milionária deixada pelo pai

Uma herança deixada por pai causa briga em família de Osasco, na Grande São Paulo. Uma câmera de segurança da rua registrou a última briga entre os irmãos e sobrinhos. O motivo é que Marcos, um dos irmãos, não concorda com a venda do imóvel e afirma que é ameaçado pelos irmãos e sobrinhos que moram no mesmo quintal. A irmã nega as acusações, e diz que Marcos é agressivo com a família.