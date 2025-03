Família pede justiça após avó e neta serem encontradas morta dentro de casa no Paraná

A polícia está nas ruas fazendo buscas pelo criminoso que matou Marley, de 53 anos, e a neta dela, Ana Carolina, de 12 anos. Após o crime, o suspeito ainda escreveu um pedido de desculpa na parede. Na foto enviada à nossa produção, ele assina o recado como Marcos. Seria esse o nome verdadeiro dele ou apenas uma forma de enganar os investigadores? Marley e a neta Ana Carolina foram encontradas mortas dentro de casa em Jataizinho, no norte do Paraná. A família conversou com o Cidade Alerta e pediu justiça pela morte das duas.



