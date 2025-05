Famílias são feitas reféns durante assalto a prédio de luxo em Higienópolis, em SP

Cerca de 10 criminosos invadiram um condomínio de luxo em Higienópolis, na capital paulista, nesta terça (13). Famílias foram feitas reféns durante a ação. A polícia encontrou o carro usado no crime na comunidade do Gato. Agora, os agentes buscam pelos criminosos.



