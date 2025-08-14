Farsa descoberta: homem mata esposa e inventa mentiras ao levá-la ao hospital

Raiane e Sergio estão há algum tempo juntos, mas com o relacionamento estremecido. Certo dia, o homem chegou em um hospital com Raiane nos braços desacordada e a apresentou como Gabriela. Ele disse que a mulher amada tinha caído no banheiro e desmaiado. Os médicos, no entanto, perceberam que Raiane estava com diversos roxos espelhados pelo corpo, fraturas que não condizem com um tombo no banheiro, e logo acendem o alerta de violência doméstica. A polícia foi acionada e começou a investigar o caso. Raiane não resistiu aos ferimentos e morreu. Sergio foi preso, e agora a família de Raiane quer que o caso mude de tentativa de feminicídio para feminicídio consumado.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!