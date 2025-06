Fazendeiro foge após matar namorada de 17 anos que estava grávida de oito meses

Isabele, de 17 anos, conheceu se apaixonou por Gabriel, e os dois começaram a namorar. Rapidamente, a jovem engravidou. Gabriel é fazendeiro e levou a amada para morar com ele na zona rural de Rio Branco do Sul, no Paraná. Lá, o amor acabou e eles começaram a discutir. As brigas viraram frequentes. Quando Isabele completou oito meses de gravidez, Gabriel disse que a filha que ela está esperando não é dele. Revoltado, ele pegou uma arma e matou Isabele e a bebê. Gabriel fugiu para uma área de mata e agora está sendo procurado em todo o país.



