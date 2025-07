Filha de 11 anos de GCM morre atropelada por caminhonete em alta velocidade em São Paulo

Uma menina de 11 anos morreu após ser atropelada por uma caminhonete em alta velocidade em São Paulo. A criança caminhava com a família quando foi atingida por um carro branco. Imagens de segurança mostram o momento do acidente. O motorista, identificado como Rogério de Santana, fugiu do local. O carro foi encontrado com o primo de Rogério, que indicou onde ele estava escondido. O suspeito foi preso em flagrante e confessou que havia ingerido bebida alcoólica, mas não fez o teste do bafômetro. A vítima era filha de um guarda civil municipal.



