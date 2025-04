Filha de ex-procurador de MG é esfaqueada em hotel de luxo; agressor preso alega legítima defesa

A filha de um ex-procurador de Minas Gerais foi esfaqueada com um canivete por Marcos Alexandre, 45 anos, em um hotel de luxo. Ela foi socorrida em estado grave. O agressor, que apareceu com manchas de sangue na recepção, foi preso após funcionários trancarem as portas do local até a chegada da polícia. Ele alega que a advogada teria atacado primeiro. O caso está sendo investigado.



