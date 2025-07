Filha de Mr. Catra é presa suspeita de integrar quadrilha que aplicava golpes em aposentados no RJ

A filha do funkeiro Mr. Catra, Julia Garcia, de 28 anos, foi presa pela polícia, suspeita de integrar uma quadrilha que aplicava golpes em aposentados, no Rio de Janeiro. O grupo criminoso movimentava mais de R$ 5 milhões. Ela foi levada à delegacia e presa com outros seis suspeitos de integrar a quadrilha. Confira mais detalhes do caso na reportagem.



