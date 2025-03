Filha do empresário Oscar Maroni é presa por tráfico de drogas no bloco da Claudia Leitte na Bahia

A influenciadora digital Aritana Maroni, filha do empresário Oscar Maroni, acaba de ser presa no bloco da cantora Claudia Leitte em Salvador (BA). A polícia confirmou a prisão por tráfico de drogas. Ela ficou famosa principalmente por participações em vários realities da televisão, inclusive, de A Fazenda. Aritana estava no circuito Barra Ondina com um grupo de amigos e foi abordada por agentes da Polícia Militar. Os agentes teriam entendido que a quantidade de drogas que ela portava era uma quantidade acima do que o pessoal.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!