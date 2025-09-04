Filhas expulsam mãe idosa de casa após ela andar com ex-genro que teria agredido uma delas

Duas filhas foram vistas expulsando a mãe idosa de casa após ela ser vista andando com o ex-genro, que teria agredido uma delas. Elas jogaram o guarda-roupa de Cleusa para fora de casa em Campinas (SP). As filhas não aceitam que a mãe seja amiga do homem que agrediu uma delas. Cleusa diz que nada disso aconteceu e que as filhas querem expulsá-la de casa para ficar com o imóvel.



Vizinhos ligam quase que diariamente para a polícia para reclamar do barulho, da gritaria. O Cidade Alerta foi até essa casa para tentar selar a paz. Acompanhe na reportagem.



