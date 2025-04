Filho de cantor do clássico ‘Boate Azul’ desaparece e deixa família desesperada

Manuel, da dupla sertaneja Joaquim e Manuel, conhecida pelo clássico "Boate Azul", vive um drama pessoal: seu filho Daniel Timóteo dos Santos Silva, de 39 anos, autista, desapareceu há seis dias após sair de casa para ir a um tratamento médico em Franco da Rocha (SP). O cantor, que alegrou multidões com sucessos, agora está afastado dos palcos, angustiado com o sumiço do filho, que depende de medicamentos controlados e tem autonomia limitada. A família teme pelo agravamento de seu estado de saúde.



