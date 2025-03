Filho mata mãe a facadas após discussão no ABC paulista; ele confessou para a polícia

Bryan, de 18 anos, foi preso em Santo André, na Grande São Paulo, após matar a mãe porque ela reclamou que ele saiu para um bloco de Carnaval e não avisou que chegaria tarde em casa. De acordo com a polícia, quando o jovem chegou em casa, Sandra, que estava preocupada, perguntou onde ele estava e uma discussão começou. Durante a briga, Bryan deu um mata-leão na mãe, que desmaiou. O filho então pegou uma faca e matou Sandra. Depois do assassinato, Bryan ligou para a polícia e contou, com detalhes, o que tinha feito. Ele também confessou que já tinha agredido a mãe antes, em uma outra briga.



