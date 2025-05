Flagrante: câmera registra quadrilha armada assaltando caminhão na BR-116

Uma câmera instalada dentro de um caminhão registrou o momento em que uma quadrilha realizou um assalto na BR-116, entre o Paraná e São Paulo. Quatro bandidos desceram do carro já com as armas em punho. O motorista fica adiante para fazer a escolta da carga que vai ser roubada. Enquanto isso, caminheiro e o ajudante são rendidos dentro do veículo. A Polícia Civil realizou uma operação contra esse grupo criminoso. Os suspeitos são investigados por 12 roubos de cargas em rodovias. O prejuízo causado por eles já passa dos R$ 3 milhões.



