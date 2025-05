Fluxo na Cracolândia desaparece, e governo de São Paulo atribui a ações de saúde e segurança pública

O principal ponto de fluxo na Cracolândia, no centro de São Paulo, está vazio. O helicóptero da RECORD sobrevoou o local que costumava reunir a maior concentração de usuários de drogas na região. O governo de São Paulo, junto à Prefeitura da capital, atribuiu o esvaziamento na área a ações conjuntas de saúde, assistência social e segurança pública. Foram realizadas diversas apreensões de drogas, prisões de lideranças que atuavam na área e até o fechamento de estabelecimentos usados para lavar o dinheiro obtido com o tráfico. Com a identificação de quem eram os criminosos no fluxo, os dependentes químicos puderam ser encaminhados para tratamento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!