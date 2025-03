‘Foi provado que ele mentiu’, alega delegado sobre preso preventivamente pela morte de Vitória

O delegado do caso Vitória, Luiz Carlos do Carmo, falou em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (10). Ele revelou que o pai da vítima foi investigado e a hipótese de envolvimento foi descartada. Maicol Antônio dos Santos foi preso preventivamente após manchas de sangue terem sido encontradas no porta-malas do carro dele. O delegado ainda afirmou que o suspeito mentiu ao dizer que havia dormido em casa com a esposa: “Foi provado que ele mentiu”. Segundo testemunhas, que teriam sido ameaçadas por Maicol, elas teriam ouvido uma movimentação no dia do crime.



