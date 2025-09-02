Foragido da Justiça que realizou cirurgias plásticas para despistar a polícia é preso em São Paulo

Um foragido da Justiça por crimes de estelionato foi capturado em São Paulo após quatro anos de buscas. O suspeito, dono de uma empresa de ônibus e com histórico de furtos a caixas eletrônicos, chegou a realizar cirurgias plásticas para despistar a polícia, mas mesmo assim acabou identificado.



Durante a abordagem, ele ainda tentou fugir, mas foi alcançado pelos agentes. O homem foi levado para o DEIC, onde prestará esclarecimentos sobre seus crimes.



