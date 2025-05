Funcionário revela ter atropelado mulher e levado corpo para haras onde trabalha

O corpo de uma mulher foi encontrado no açude que fica nos fundos de um haras, em Campinas, no interior de São Paulo. Agora, um rapaz relatou que, quando voltava para casa depois de uma viagem, perdeu o controle da caminhonete e atropelou a vítima na rodovia. Com o impacto, o corpo foi dividido em duas partes. Ele contou que recolheu os pedaços e os colocou na caçamba da picape para levá-los até o haras onde trabalhava. Ele foi liberado após prestar depoimento. Funcionários do haras disseram que perceberam um forte odor vindo do açude e encontraram o corpo.



