Funcionários aprovam greve nos trens da CPTM a partir de 00h desta quarta (26)

Os ferroviários aprovaram uma greve a partir da meia-noite desta quarta (26) em protesto contra a privatização das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. A decisão, no entanto, ainda passará por referendo da categoria. Mais de 1 milhão de pessoas usam os trens da CPTM todos os dias. Segundo o sindicato, a greve terá início à 00h desta quarta-feira (26) e vai atingir apenas os trechos operados por funcionários ligados as linhas citadas. Além disso, os metroviários de São Paulo vão se reunir para decidir se apoiam ou não a greve dos ferroviários.



