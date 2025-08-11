Garçom de churrascaria famosa é morto a tiros por engano na região metropolitana de São Paulo

Um garçom de uma churrascaria famosa foi morto por engano em Itapevi, na região metropolitana de São Paulo. Leonidas, de 30 anos, saiu de casa para trabalhar e quando voltou, encontrou alguns amigos na porta de uma barbearia perto de onde ele morava. Enquanto conversava, Leonidas foi atingido por sete tiros de um criminoso de moto. Ele morreu na hora e o suspeito fugiu. A família tenta entender a motivação do crime, mas todos têm certeza de que ele foi morto por engano. Acompanhe na reportagem.



