Garota de programa desaparece após sair com cliente no ABC paulista

Aline Cristina, de 34 anos, desapareceu após sair com um cliente em São Caetano do Sul, no ABC paulista. Ela é garota de programa e a chefe dela foi avisada sobre esse encontro. Ela contou para a família que a jovem saiu com um carro de aplicativo, vestindo um conjunto de moletom rosa e uma bolsa. O celular de Aline está desligado e, segundo a mulher, ela estava discutindo com um homem chamado Gil antes de desaparecer. A polícia investiga o caso.



