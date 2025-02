Gerente de loja reage a assalto e bate em bandido dentro de comércio no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, um criminoso entrou em uma loja se passando por cliente, fingiu observar os produtos e foi colocando alguns itens em uma sacola que carregava. Um funcionário do local percebeu a ação criminosa e avisou a gerente. Ingrid, de 25 anos, não pensou duas vezes: partiu para cima do bandido, dando tapas e chutes. Confira!



