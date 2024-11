Golpe do amor: policial civil é morto com golpes de faca dentro de casa por duas mulheres

Ingrid e Valdirene foram presas suspeitas de matar e roubar um policial civil em São Paulo. Em Itapevi, na Grande São Paulo, José Eduardo, de 63 anos, foi atacado com golpes de faca dentro de casa. Segundo as investigações, Pantera, como é conhecido, caiu em um golpe do amor. Após o crime, as suspeitas, que são tia e sobrinha, e um comparsa fugiram com o carro do policial e os cartões de crédito dele. Até o momento, o comparsa não foi localizado.