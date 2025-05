Gottino rebate críticas de Paulo Cupertino feitas durante julgamento

Paulo Cupertino está em julgamento no fórum criminal da Barra Funda nesta sexta-feira (30), acusado de matar o ator Rafael Miguel e os pais dele em 2019. A defesa apresenta sua última fala e o promotor solicita a pena máxima. Ele ressaltou que Rafael Miguel levou um spray de pimenta ao encontro, temendo o que Cupertino pudesse fazer. A promotoria também mencionou a tatuagem de Cupertino com a frase "marginal, sempre marginal". Segundo informações, ele teria falado mal sobre o apresentador Reinaldo Gottino, dizendo que ele o perseguia, e Gottino rebateu as críticas. Acompanhe!



