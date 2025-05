Gottino se emociona ao falar sobre estado de saúde crítico da atriz mirim Millena Brandão

A atriz Millena Brandão, de 11 anos, está internada em estado gravíssimo em um hospital de São Paulo. A mãe dela, Thais Brandão, disse que a menina tem um tumor no cérebro. Millena sofreu 12 paradas cardiorrespiratórias e precisou de manobras de reanimação. Ela começou com fortes dores de cabeça, foi levada para o hospital e descobriram o tumor. Na sequência, vieram as paradas cardiorrespiratórias. O apresentador Reinaldo Gottino se emocionou ao falar sobre o estado de saúde da atriz mirim.



