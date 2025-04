Gottino se emociona com depoimento de sogra de homem morto por criminosos em emboscada

Cláudio foi morto após acompanhar um amigo em uma venda de videogame, que resultou em emboscada em Piracicaba. Dois criminosos anunciaram o assalto e, acreditando erroneamente que Cláudio fosse um policial, atiraram nele três vezes. Ele estava acompanhado por sua esposa no momento do crime, que ocorreu após um dia de trabalho. Os criminosos fugiram com o aparelho, que custa em média R$ 5 mil. "Ele deixou uma filha de 12 anos e minha filha viúva", declarou a sogra de Cláudio, Cátia, que pede por justiça. A polícia está investigando o caso e utiliza câmeras de segurança para identificar os suspeitos. O apresentador Reinaldo Gottino se emocionou com o depoimento de Cátia.



