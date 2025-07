Grávida desaparece e é encontrada ferida com golpes de martelo; companheiro está foragido

Uma jovem grávida desapareceu e foi encontrada ferida com golpes de martelo em São Paulo. Bianca parou de retornar as ligações e, uma semana depois, os familiares descobriram onde ela estava. Eles correram para socorrê-la e ela foi levada ao hospital, onde passou por um parto de emergência. Ela e a filha sobreviveram. Maycon, companheiro de Bianca, desapareceu após as agressões e foi descoberto que ele mantinha um relacionamento com outra mulher. Ele também agrediu essa mulher quando Bianca foi atacada. O Cidade Alerta falou com as vítimas de Maycon, que está foragido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!