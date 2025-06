Guerra familiar: homem mata o próprio irmão após os dois se apaixonarem pela mesma mulher

Os dois irmãos Juvercino e Célio se apaixonaram, sem saber, pela mesma mulher, a Louriane. Juvercino não falou nada, ficou com a paixão só para ele. Já Célio tomou à frente, se declarou para a mulher e a pediu em namoro. Juvercino, ao ficar sabendo, também se declarou para a mesma moça. Foi quando começou uma guerra familiar. Célio, movido pela ira, vai até a casa da mãe e mata o irmão. Os dois já teriam se desentendido no passado por conta de herança. A polícia ainda busca mais informações sobre essa outra desavença entre eles. Célio fugiu após o crime, mas foi localizado e já está preso.



