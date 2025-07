Herdeira do jogo do bicho é procurada suspeita de matar o próprio genro

Lucile, apontada como herdeira do esquema do jogo do bicho em São Paulo, está sendo procurada pela polícia em todo o país. Após a morte do marido, Moacir Couto, conhecido como Moa, ela assumiria os negócios da família, mas uma disputa pelo poder teria começado com Klaus, genro de Moa, que também queria o controle. Klaus foi assassinado a tiros em Ubatuba, no litoral paulista, e a polícia acredita que Lucile esteja por trás do crime. Ela enfrenta um câncer e pode buscar atendimento médico a qualquer momento, mobilizando as autoridades.



