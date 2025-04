Homem abandona corpos de namorada e amigo para fugir da polícia após briga em balada no DF

Um tiroteio acabou com dois mortos e dois feridos no Distrito Federal. Matheus, Thaís e Walisson foram a uma balada. Lá, um homem identificado como Vinícius, teria cantado Thaís. Matheus deu um tapa em Vinícius e, para evitar mais confusão, Walisson convenceu o casal de amigos a ir embora. Vinícius e um amigo identificado como Antônio também foram. No caminho, os dois carros se emparelharam. A discussão continuou e aconteceu uma troca de tiros. Thaís e Walisson foram atingidos e morreram. Vinícius e Antônio também foram baleados e presos no hospital. Matheus chamou dois amigos que o ajudaram a fugir após dirigir por 22 quilômetros. Ele tem passagem pela polícia por vários crimes, é suspeito de um homicídio e está foragido.



