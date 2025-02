Homem armado invade casa e faz ex-mulher e as filhas dela reféns em São Paulo

Em São Paulo, um homem armado invadiu a casa da ex-mulher e a fez refém junto com as duas filhas dela, uma de 8 e outra de 14 anos. Os vizinhos chamaram a polícia depois de escutar uma discussão e as ameaças do suspeito. Durante a negociação, o homem ameaçava a ex-mulher. Um atirador de elite interveio, baleando o suspeito, que morreu. Já a mulher e as crianças foram resgatadas ilesas.