Homem assassina melhor amigo a facadas e abandona o corpo dentro de carro

João e Marciano são melhores amigos e trabalham juntos. Após um longo dia de trabalho, eles decidiram sair para beber. Na volta para casa, Marciano foi atacado com golpes de faca pelo melhor amigo. João decidiu desovar o corpo, mas se envolveu em um acidente de trânsito e abandonou o carro com o corpo dentro. No dia seguinte, ele se apresentou na delegacia e alegou legítima defesa. No entanto, durante as investigações, a polícia descobriu que João planejou o crime. A família da vítima acredita que João só matou o melhor amigo porque mantinha um relacionamento com a esposa dele. Os familiares suspeitam que foi ela quem encomendou a morte do marido.



