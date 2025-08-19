Homem ataca esposa com facão e incendeia apartamento onde ela se escondeu para fugir dele

Um casal que vivia junto há 10 anos teve a relação terminada em tragédia no litoral de São Paulo. Daniela e Edson financiaram a casa própria e criaram os dois filhos adolescentes. Porém, o homem mudou de comportamento repentinamente, passou a chegar em casa alterado e anunciou que queria se separar e vender o apartamento. Diante da recusa da companheira, ele a atacou com um facão e, em seguida, trancou a porta do quarto onde ela se refugiou e ateou fogo do lado de fora. Os bombeiros controlaram o incêndio, mas Edson fugiu. Mesmo assim, continuou enviando mensagens para a ex-mulher dizendo que venderia o imóvel. Com medo de novas agressões, Daniela se escondeu na casa de amigos, enquanto o caso é investigado.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!