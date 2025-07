Homem ateia fogo em lixo e destrói loja de máquinas de costura em Franca (SP)

Uma atitude irresponsável e criminosa destruiu uma loja de máquinas de costura em Franca, no interior de São Paulo. Imagens de uma câmera de segurança mostram um homem caminhando pela calçada. Quando vê sacos de lixo e outros objetos na porta da loja, ele pega um isqueiro e ateia fogo. As imagens não mostram, mas as chamas se alastraram e destruíram completamente um depósito. No local estavam cerca de 25 máquinas de costura novas, em caixas, e algumas máquinas de clientes que aguardavam conserto. O comerciante teve um prejuízo acima de R$ 200 mil.



