Homem ateia fogo na casa da família após divórcio no interior de São Paulo

Valquíria teve sua casa incendiada pelo ex-companheiro em Caçapava, no interior de São Paulo. Ela e Leandro mantiveram um relacionamento de mais de 20 anos, marcado por constantes idas e vindas e episódios de ciúmes. Após decidir encerrar o casamento, Valquíria deixou a casa por um tempo. Durante sua ausência, Leandro ateou fogo em todos os pertences da família no quintal da residência. Ao retornar, Valquíria encontrou tudo destruído pelas chamas. O Cidade Alerta conversou com Leandro para entender o que motivou a destruição.



