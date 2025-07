Homem baleado no Terminal Rodoviário da Barra Funda teria tentado pegar arma de policial

Um conflito ocorreu dentro de um ônibus no terminal da Barra Funda, em São Paulo. Policiais notaram uma movimentação suspeita de dois homens e tentaram abordá-los. Durante a ação, houve uma discussão que terminou em disparos. Um dos envolvidos foi baleado e socorrido pelo SAMU, e outro homem foi detido pela polícia. Segundo o sargento, houve uma tentativa de arrebatamento de arma de policial. A plataforma do terminal permanece interditada para investigações.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!