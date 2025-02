Homem cai em golpe do amor e é sequestrado por criminoso disfarçado de Lebron James

Em São Paulo, o que era para ser uma noite romântica virou um pesadelo. A vítima marcou um encontro com uma mulher que conheceu pela internet e quando chegou para buscá-la, deu de cara com um homem armado e disfarçado de Lebron James. A vítima de 50 anos foi rendida pelo criminoso que usava uma máscara com o rosto do jogador de basquete e um capuz. Depois de rendido, ele foi levado para um cativeiro, onde foi ameaçado de morte e roubado. O criminoso fez várias transferências via pix, causando estranheza em uma pessoa da família que tinha acesso as suas contas bancárias. Preocupada, ela procurou a polícia, que iniciou as buscas e conseguiu localizar o cativeiro. A vítima foi localizada e sequestrador preso em flagrante.