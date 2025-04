Homem de 58 anos é preso acusado de matar o próprio filho em Hortolândia (SP)

Rogério Aparecido Moreira, de 58 anos, foi preso acusado pela polícia de ter matado o próprio filho em Hortolândia, no interior de São Paulo. O Cidade Alerta teve acesso a um vídeo onde o cozinheiro assume a autoria do crime. O filho, de 26 anos, foi atacado por um homem grisalho quando saía de um churrasco para comprar bebida. O assassinato aconteceu dia 16 de fevereiro. No depoimento, Rogério afirmou que não se arrepende do que fez e que tudo foi planejado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!