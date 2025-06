Homem debocha em audiência de custódia após atacar a ex-companheira com golpes de faca

Sidnei foi preso acusado de tentar matar a ex-companheira na saída do mercado em Curitiba (PR). Na audiência de custódia, ele ainda foi debochado. Quando perguntado sobre o número de vezes que golpeou a vítima, ele fez uma expressão de surpresa. Sidnei ainda disse que atacou a mulher, que está internada, por um motivo banal. Para a polícia, ele não aceitou a separação do relacionamento que não durou mais de um mês.



