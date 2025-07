Homem denuncia o próprio filho à polícia após o jovem esquartejar uma pessoa

Uma cabeça humana foi encontrada dentro de um saco plástico pendurado em uma árvore, no meio de uma área de mata, em Minas Gerais. O corpo foi identificado como Luiz Gonzaga, o Gonzaguinha, de 50 anos, que estava desaparecido. O pai do principal suspeito viu o filho com o saco branco em casa. Segundo o pai, ele teria mencionado, dias antes, que queria se vingar de uma antiga desavença com Gonzaguinha. O corpo da vítima foi achado carbonizado e roupas com sangue foram encontradas no quarto do jovem, de 23 anos, que foi preso em flagrante.



