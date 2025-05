Homem dorme algemado na viatura após ser preso por matar companheira na Grande São Paulo

Fábio, de 43 anos, matou a companheira em Carapicuíba, na Grande São Paulo, e dormiu na viatura. Renata foi assassinada durante uma briga do casal. Vizinhos dizem que, no dia do crime, ouviram a mulher pedindo por socorro, mas quando chegaram ao local, já era tarde demais. Ela foi atacada com uma faca. Fábio ainda tentou fugir, mas foi preso e chegou a dormir algemado na viatura.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!