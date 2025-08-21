Homem é encontrado morto a facadas dentro do próprio apartamento após festa em São Paulo

Diogo, de 35 anos, foi encontrado morto a facadas dentro do próprio apartamento em um condomínio de São Paulo. Horas antes, ele havia levado para casa uma mulher que conheceu e, durante a noite, outras pessoas se juntaram a eles em uma festa. Segundo vizinhos, o som alto parou de repente e, pouco depois, o corpo foi descoberto pela polícia após o arrombamento da porta. Um homem chegou a ser preso e confessou o crime, mas acabou liberado por falta de pedido de prisão preventiva. A polícia agora investiga a identidade da mulher misteriosa e se ela teria ligação com o suspeito.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!