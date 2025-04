Homem é encontrado morto após matar o próprio amigo em emboscada em Curitiba (PR)

Zezinho foi encontrado morto a tiros depois de ter matado seu amigo, Reinaldo, em 2022, para ficar com o terreno e os carros dele, em Curitiba, no Paraná. Reinaldo havia comprado um terreno de seu amigo com R$ 500 mil em carros e mais R$ 200 mil em dinheiro vivo. No dia de Zezinho passar o imóvel para o nome do amigo, em 2022, ele executou Reinaldo. A polícia investiga se a execução de Zezinho, provavelmente pego desprevenido enquanto estacionava o carro, tem relação ou não com a morte de Reinaldo.



