Homem é encontrado morto dentro do próprio apartamento na região central de São Paulo

Um homem de 32 anos foi encontrado morto dentro do próprio apartamento na República, na região central de São Paulo. Raphael saiu com os amigos nas duas noites anteriores e, após ficar um dia inteiro sem responder as mensagens deles, um chaveiro entrou na casa e encontrou o homem morto. A vítima tinha muitos sinais de agressão pelo corpo. Quem estranhou a inatividade na casa foi a vizinha, que viu as luzes dos cômodos acesas. A polícia já identificou um suspeito pelas câmeras de segurança. Confira na reportagem.



