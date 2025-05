Homem é envenenado com chumbinho por amigo e acaba sendo preso após receber alta; motivo surpreende

David Antônio, de 39 anos, foi detido em flagrante por suspeita de tentativa de homicídio após oferecer um pão francês com chumbinho para o amigo. Ele foi a um bar com Glaucio fazer as pazes após uma discussão e ofereceu a comida envenenada. Quando o homem percebeu o chumbinho, correu para o hospital, foi atendido e conseguiu sobreviver. Porém, quando recebeu alta, Glaucio também foi preso. Durante a investigação, os policiais constaram que a vítima tinha um mandado de prisão por envolvimento em crimes de roubo e furto.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!