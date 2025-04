Homem é executado a tiros em festa por ex-amigo que guardou rancor por anos em Curitiba (PR)

Luiz Michel Ribeiro, de 38 anos, foi assassinado a tiros em Curitiba (PR) durante uma confraternização na casa da namorada de Leandro Alves da Silva, 21 anos. Uma antiga briga entre os dois, que parecia resolvida para a vítima, teria sido a motivação do crime. Testemunhas afirmam que Leandro saiu do local e retornou atirando, sem qualquer discussão prévia, e fugiu em seguida.



