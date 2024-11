Antônio, de 44 anos, foi seguido por um criminoso e executado com dois tiros na frente da esposa no Grajaú, zona sul de São Paulo. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o assassino, em uma moto vermelha, seguia o carro prata da vítima. Antônio chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O motivo do assassinato é investigado.