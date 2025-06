Homem é morto a facadas pela esposa com quem era casado há 15 anos em São Paulo

Raquel foi presa após matar o próprio marido Gelson, com quem era casada há mais de 15 anos, em São Paulo. O relacionamento deles era marcado por brigas e, um dia, a mulher foi até a casa da sogra, desesperada, gritando por socorro. Os cunhados encontraram Gelson no quarto coberto de sangue e Raquel contou para a família que um homem entrou em casa e atirou no marido enquanto ela dormia. Ela ainda afirmou que suspeitava de um homem com quem Gelson havia brigado dias antes. Durante a análise do corpo, foi descoberto que o homem, na verdade, não foi baleado, e sim esfaqueado. Quando a polícia chamou Raquel para um novo depoimento, ela confessou o crime. A mãe de Gelson, que mora no mesmo terreno, disse que não ouviu nada porque estava no celular fazendo apostas.